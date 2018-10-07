محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نابولي الإيطالي 0/1 فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

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