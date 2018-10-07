تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق ساوثهامبتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الرابع: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

المركز السادس عشر: فريق ساوثهامبتون، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق تشيلسي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق هدرسفيلد تاون 3/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 0/2 فريق بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 1/4 فريق كارديف سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق باوك اليوناني 1/0 فريق تشيلسي، الدوري الأوروبي.

فريق وست هام يونايتد 0/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 0/1 فريق فيدي المجري، الدوري الأوروبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق تشيلسي القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق تشيلسي / فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، الدوري الأوروبي.

فريق بيرنلي / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق ديربي كاونتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي / فريق كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق تشيلسي، الدوري الأوروبي.

فريق تشيلسي / فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق باوك اليوناني، الدوري الأوروبي.

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