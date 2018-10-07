محمد النني يقود التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين أرسنال وفولهام

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يحل فريق أرسنال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فولهام اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وفولهام تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ارسنال وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / تشاكا / مسعود أوزيل / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق فولهام حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز السادس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

المركز السابع عشر: فريق فولهام، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كارديف سيتي 3/2 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 2/4 فريق فورسكلا الأوكراني، الدوري الأوروبي.

فريق أرسنال 0/2 فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق برينتفورد، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال 0/2 فريق واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كاراباخ من دولة اذربيجان 3/0 فريق أرسنال، الدوري الأوروبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع مباريات فريق أرسنال القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال / فريق ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق أرسنال، الدوري الأوروبي.

فريق كريستال بالاس / فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال / فريق بلاكبول، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال / فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الدوري الأوروبي.

فريق أرسنال / فريق ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق بورنموث / فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق فورسكلا الأوكراني / فريق أرسنال، الدوري الأوروبي.

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