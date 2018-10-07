تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وفالنسيا في مباراة اليوم

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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فالنسيا في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: روبن فيزو / جابرييل باوليستا / جيسون موريو / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / فرانسيس كوكلين / جيوفري كوندوغبيا.

خط الهجوم: جونزالو غيديس / رودريغو مورينو / ميتشي باتشواي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق فالنسيا حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

المركز السادس عشر: فريق فالنسيا، يملك في رصيده 8 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق برشلونة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة 1/2 فريق إشبيلية، كأس السوبر الإسباني.

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/4 فريق أيندهوفن الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الدوري الإسباني.

فريق ليغانيس 1/2 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/1 فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي 4/2 فريق برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

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