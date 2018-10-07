نيمار جونيور يقود التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان وليون

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة ضيفه فريق أولمبيك ليون في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان وليون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق أولمبيك ليون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

المركز الخامس: فريق أولمبيك ليون، يملك في رصيده 14 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق موناكو، كأس السوبر الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/3 فريق كُان، الدوري الفرنسي.

فريق جانجون 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/3 فريق انجيه، الدوري الفرنسي.

فريق نيم 4/2 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق سانت إيتيان، الدوري الفرنسي.

فريق ليفربول الإنجليزي 2/3 فريق باريس سان جيرمان، دوري أبطال أوروبا.

فريق رين 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/4 فريق ستاد ريمس، الدوري الفرنسي.

فريق نيس 3/0 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/6 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

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