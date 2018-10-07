تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / توماس ليمار / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق أتلتيكو مدريد إضافة إلى فريق ريال بيتيس حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز السادس: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق أتلتيكو مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق فالنسيا 1/1 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/1 فريق رايو فاليكانو، الدوري الإسباني.

فريق سيلتا فيغو 0/2 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 1/1 فريق إيبار، الدوري الإسباني.

فريق موناكو الفرنسي 2/1 فريق أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق خيتافي 2/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/3 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 1/3 فريق كلوب بروج البلجيكي، دوري أبطال أوروبا.

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