ملخص مباراة ارسنال وفولهام الاحد 7/10/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة ارسنال وفولهام، حقق فريق أرسنال فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة التاسعة والعشرين والدقيقة التاسعة والأربعين، إضافة إلى الويلزي أرون رامسي في الدقيقة الثامنة والستين، وأيضاً الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثمانين والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فولهام في المباراة الألماني أندريه شورليه في الدقيقة الرابعة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، فيما استقر رصيد فريق فولهام عند 5 نقاط فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: لوكاس / تشاكا / جويل ايوبي / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: داني ويلباك / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة ارسنال وفولهام والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ارسنال وفولهام، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق أرسنال أن يفرض أسلوب لعبه بشكل كامل على مضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل تسهيل مهمته في هذه المباراة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة في المباراة سنحت لمصلحة فريق فولهام، وذلك حينما سدد المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني لينو أبعدها بنجاح إلى الخارج منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين سواء من جانب فريق أرسنال أو حتى من طرف صاحب الأرض فريق فولهام، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هي الرغبة في عدم التعرض إلى الخسارة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما نجح فريق أرسنال في تسجيل هدفه الأول في اللقاء عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع فريق فولهام ليضع على إثرها فريقه في المقدمة.

ولم يكتفِ فريق أرسنال بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين كاد ينجح في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سدد الأرميني هنريك مخيتاريان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع على الضيوف فرصة حسم الأمور نهائياً.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما تمكن فريق فولهام من تعديل النتيجة عبر اللاعب الألماني أندريه شورليه إثر انفراده بحارس المرمى لينو وسط فرحة كبيرة من جانب أصحاب الأرض، ليذهب الشوط بعدها إلى نهايته دون أي جديد على الإطلاق على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ارسنال وفولهام والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ارسنال وفولهام، في شوط المباراة الثاني دخل فريق أرسنال عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة في ظل أهمية النقاط الثلاث بالنسبة له، وفي مقابل ذلك حاول فريق فولهام أن يُحافظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة من أجل ضمان الخروج بنقطة واحدة فقط في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق أرسنال ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ماركوس تصدى لها بنجاح مبقياً على نتيجة التعادل بين الفريقين.

ولكن إصرار فريق أرسنال على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق أرسنال في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك عبر المهاجم ألكسندر لاكازيت وسط فرحة عارمة من طرف الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول المدرب الإسباني أوناي إيمري أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل إضافة المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بدلاً من الإنجليزي داني ويلباك.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير واصل المدرب الإسباني أوناي إيمري إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، وهذه المرة من خلال إشراك الويلزي أرون رامسي بدلاً من النيجيري جويل ايوبي.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حسم فريق أرسنال الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له البديل أرون رامسي الهدف الثالث بطريقة رائعة للغاية بعدما سدد الكرة بالعقب من داخل منطقة الجزاء وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي أرسنال.

وفي الدقيقة الثمانين نجح فريق أرسنال في تسجيل هدفه الرابع في المباراة، وذلك عبر البديل بيير إيميريك أوباميانغ قاضياً على أي أمل متبقي لدى فريق فولهام، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اختتم فريق أرسنال مهرجان أهدافه في المباراة، وذلك بعدما سجل له بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الخامس، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق أرسنال بخماسية مقابل هدف واحد.

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