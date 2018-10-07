ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون الاحد 7/10/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، حقق فريق تشيلسي فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من النجم البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى الإنجليزي روس باركلي في الدقيقة السابعة والخمسين، وأيضاً الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 5 نقاط فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق تشيلسي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ اللحظة الأولى في عمر اللقاء، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ساوثهامبتون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم البرازيلي ويليان كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت لكرته بعدما اصطدمت أولاً بمُدافعي فريق ساوثهامبتون لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

ومع مرور الدقائق واصل فريق تشيلسي عملية استحواذه بشكل كامل على الكرة دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض، ولعل ما ساهم في ذلك هي الصلابة الدفاعية التي تميز بها فريق ساوثهامبتون نظراً لكونه يُدافع بكافة عناصره المتواجدين على أرض الملعب.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ساوثهامبتون في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما وجد المهاجم داني إنجز نفسه في وضعية شبه انفرادية مع حارس المرمى الإسباني كيبا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أضاع الفرصة بغرابة شديدة للغاية ليضيع على فريقه أيضاً فرصة التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة الثلاثين استغل فريق تشيلسي خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي فريق ساوثهامبتون، لينجح على إثره في تسجيل الهدف الأول عبر النجم البلجيكي إيدين هازارد وسط فرحة عارمة من طرف جماهير البلوز في ظل أهمية النقاط الثلاث لفريق تشيلسي في كل جولة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق تشيلسي بهدف وحيد دون مقابل.

ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ساوثهامبتون أن يقوم بتحسين أدائه من الناحية الهجومية سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين نجح فريق تشيلسي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الإنجليزي روس باركلي الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ساوثهامبتون الذي باتت آماله ضعيفة للغاية في المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف لإسعاد جماهير البلوز، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلاً من المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين واصل المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري عملية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك الإسباني بيدرو رودريغيز بدلاً من البرازيلي ويليان.

وفي الدقيقة التاسعة والسبعين كادت المباراة تشتعل من جديد، وذلك حينما سدد الإنجليزي ناثان ريدموند كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة وقفت بجانب الضيوف وتصدت للكرة لتظل الأمور على حالها.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق تشيلسي أهدافه في المباراة بعدما سجل له البديل ألفارو موراتا الهدف الثالث إثر انفراده بحارس مرمى فريق ساوثهامبتون، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها دون أي جديد على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة.

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