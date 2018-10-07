ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 7/10/2018

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ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء القمة بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 20 نقطة، فيما رفع فريق مانشستر سيتي رصيده هو أيضاً إلى 20 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل بحث كلاً منهما عن تحقيق الانتصار دون سواه في هذه القمة من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز دون أي شريك على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق تبادل كلاً من الفريقين عملية الاستحواذ على الكرة، ولكن دون أن يتمكن أي منهما من تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى الطرف الآخر، وذلك بسبب التنظيم الدفاعي المحكم لكلاً من الفريقين تجنباً لاستقبال الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار المباراة، مما دفع الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الغيني نابي كيتا بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التسجيل في مرمى الطرف الآخر بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن نتيجة التعادل سوف تجعل كلاً منهما يفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الحادية والستين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في افتتاح التسجيل، وذلك حينما سدد النجم الجزائري رياض محرز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بدلاً من النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بدوره بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بثاني أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك الألماني ليروي ساني بدلاً من الإنجليزي رحيم ستيرلينغ على أمل أن يتمكن فريقه من خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين، سنحت أمام فريق مانشستر سيتي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم رياض محرز، إلا أنه أضاعها بغرابة شديدة للغاية ليُضيع على فريقه فرصة التقدم في النتيجة في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

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