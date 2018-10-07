ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا الاحد 7/10/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق فالنسيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فالنسيا في المباراة المدافع الأرجنتيني جاراي في الدقيقة الثانية، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 15 نقطة، فيما رفع فريق فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق فالنسيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: بيتشيني / جاراي / جابرييل باوليستا / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / جيوفري كوندوغبيا / كارلوس سولير / جونزالو غيديس.

خط الهجوم: ميتشي باتشواي / كيفن جاميرو.

المدير الفني: الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال.

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما نجح فريق فالنسيا في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر المدافع الأرجنتيني جاراي من ركلة ركنية وسط غفلة من خط دفاع فريق برشلونة في سيناريو لم يكن متوقعاً على الإطلاق.

ولم يكتفِ فريق فالنسيا بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل جعل مهمة فريق برشلونة أكثر صعوبة، وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير كاد فريق فالنسيا ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الألماني تير شتيغن.

وفي الدقيقة الثانية عشر تلقى فريق فالنسيا ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه البرتغالي جونزالو جيديس إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار المباراة، مما دفع الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال مدرب فريق فالنسيا إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الروسي دينيس تشيرشيف بدلاً منه.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الحادية والعشرين وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي لويس نيتو أمسك الكرة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق برشلونة في إعادة الأمور إلى نصابها من جديد، وذلك بعدما سجل له النجم ليونيل ميسي هدف التعادل عقب استغلاله ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق فالنسيا وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل ضمان النقاط الثلاث التي سوف تجعله ينفرد بصدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، وفي مقابل ذلك حاول فريق فالنسيا الحفاظ على نتيجة التعادل مع محاولة تسجيل أهداف أخرى في شباك ضيفه إن أمكن ذلك.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق فالنسيا ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد البديل دينيس تشيرشيف كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة كبيرة من الجماهير في مدرجات ملعب ميستايا.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول المدرب الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإسباني رودريغو مورينو بدلاً من المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، حاول المدرب الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الدفاعي من أجل تأمين مرماه من الأهداف، وذلك من خلال إشراك الفرنسي فرانسيس كوكلين بدلاً من الفرنسي جيوفري كوندوغبيا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وبذلك يفشل فريق برشلونة في تحقيق أي انتصار على الإطلاق في المباراة الرابعة له على التوالي في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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