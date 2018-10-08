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يستعد عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم لمتابعة فعاليات التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون، وذلك في الأيام القليلة القادمة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع العلم بأن فترة التوقف الدولي الحالية سوف تشهد إقامة جميع مباريات كلاً من الجولة الثالثة إضافة إلى الجولة الرابعة من عمر التصفيات.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من عمر التصفيات، وخاصة موعد مباريات المنتخبات العربية التي تطمح جميعها إلى حجز مقعدها في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض دولة الكاميرون والتي سوف تُقام في صيف العام القادم 2019.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:

منتخب مصر / منتخب سوازيلاند، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تونس / منتخب النيجر، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أنجولا / منتخب موريتانيا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب نيجيريا / منتخب ليبيا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الجزائر / منتخب بنين، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب المغرب / منتخب جزر القمر، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السنغال / منتخب السودان، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب زامبيا / منتخب غينيا بيساو، الأربعاء 10 أكتوبر 2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب غانا / منتخب سيراليون، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكاميرون / منتخب مالاوي، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الجابون / منتخب جنوب السودان، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوت ديفوار / منتخب أفريقيا الوسطى، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر / منتخب تنزانيا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالي / منتخب بوروندي، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب سيشل، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب موزمبيق / منتخب ناميبيا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب زيمبابوي، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بوركينا فاسو / منتخب بوتسوانا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إثيوبيا / منتخب كينيا، الأربعاء 10 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكونغو / منتخب ليبيريا، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب غينيا / منتخب رواندا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب توجو / منتخب جامبيا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوغندا / منتخب ليسوتو، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب غينيا الاستوائية / منتخب مدغشقر، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة العاشرة التي يتواجد بها المنتخب الوطني المصري:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: منتخب سوازيلاند، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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