موعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم لمتابعة فعاليات دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في الأيام القليلة القادمة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث من المقرر أن تُقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية جميع مباريات الجولة الثالثة إضافة إلى مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وأيضاً شمال أفريقيا.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب بولندا / منتخب البرتغال، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلجيكا / منتخب سويسرا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا / منتخب إنجلترا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب هولندا / منتخب ألمانيا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب روسيا / منتخب السويد، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النمسا / منتخب أيرلندا الشمالية، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفاكيا / منتخب جمهورية التشيك، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب الدنمارك، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليتوانيا / منتخب رومانيا، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الجبل الأسود / منتخب صربيا، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب المجر، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إستونيا / منتخب فنلندا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النرويج / منتخب سلوفينيا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلغاريا / منتخب قبرص، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر الفارو / منتخب أذربيجان، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوسوفو / منتخب مالطا، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيلاروسيا / منتخب لوكسمبورج، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مولدوفا / منتخب سان مارينو، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جورجيا / منتخب أندورا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لاتفيا / منتخب كازاخستان، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أرمينيا / منتخب جبل طارق، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مقدونيا / منتخب ليشتنشتاين، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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