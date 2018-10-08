كارتيرون يُطالب الخطيب بضم لاعب مفاجأة في يناير المقبل !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر 2018 أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طالب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب مفاجأة خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع متوسط الميدان الغاني جلادسون لاعب نادي فينيكس الأمريكي، وذلك في الميركاتو الشتوي القادم من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتكى من كثرة الإصابات التي يتعرض لها كلاً من لاعبي خط وسط ميدان فريق الأهلي، وهما حسام عاشور إضافة إلى عمرو السولية مما قد يؤثر على أداء فريق الأهلي في الفترة القادمة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في المنافسة بكل قوة على كافة الجبهات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وهو الأمر الذي يجعل فريق الأهلي في حاجة إلى تدعيم كافة خطوطه بأفضل العناصر الممكنة.

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