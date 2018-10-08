موعد مباريات كأس أمم آسيا في الإمارات 2019 والقنوات الناقلة للبطولة

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موعد مباريات كأس أمم آسيا، يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في مختلف أنحاء العالم ضربة البداية للحدث الرياضي الأبرز على مستوى قارة آسيا، وذلك حينما تنطلق في مطلع العام القادم 2019 وتحديداً في شهر يناير المقبل فعاليات مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م والتي تُقام هذه المرة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن القارة الآسيوية في كل مكان وأيضاً كل عشاق كرة القدم في العالم بأكمله سوف يُتابعون النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم آسيا بشغف كبير، وخاصة وأن النسخة القادمة من المسابقة سوف تعرف لأول مرة مشاركة 24 منتخباً آسيوياً، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك التغيير الكبير على مستوى أعرق المسابقات الآسيوية.

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وقد جاء قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا من طرف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تطوير كرة القدم الآسيوية بشكل عام، ولكن وفي الوقت ذاته يبقى الربح المالي من المسابقة هو الهاجس الأكبر لكل الاتحادات الدولية في مختلف أنحاء العالم.

وكما هو معتاد في السنوات العشرة الأخيرة فإن جميع المسابقات سواء على المستوى الدولي أو حتى على مستوى الأندية تكون منقولة عبر منبر إعلامي واحد فقط لا غير، وهو شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لمعظم وأبرز المحافل الرياضية وخاصة على مستوى كرة القدم، لذا سوف تكون كافة فعاليات مسابقة كأس أمم آسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وإليكم الآن جميع المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم آسيا 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

منتخب الإمارات / منتخب البحرين / منتخب استراليا / منتخب تايلاند.

منتخب الهند / منتخب الأردن / منتخب سوريا / منتخب فلسطين.

منتخب الصين / منتخب كوريا الجنوبية / منتخب الفيليبين / منتخب إيران.

منتخب اليمن / منتخب العراق / منتخب فيتنام / منتخب السعودية.

منتخب كوريا الشمالية / منتخب اليابان / منتخب أوزبكستان / منتخب عمان.

منتخب قطر / منتخب لبنان / منتخب قيرغيزستان / منتخب تركمانستان.

أما الآن سوف نستعرض لكم المجموعات من الأولى إلى السادسة التي أسفرت عنها قرعة مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

المجموعة الأولى: منتخب الإمارات / منتخب البحرين / منتخب الهند / منتخب تايلاند.

المجموعة الثانية: منتخب استراليا / منتخب الأردن / منتخب فلسطين / منتخب سوريا.

المجموعة الثالثة: منتخب الصين / منتخب كوريا الجنوبية / منتخب قيرغيزستان / منتخب الفيليبين.

المجموعة الرابعة: منتخب ايران / منتخب العراق / منتخب فيتنام / منتخب اليمن.

المجموعة الخامسة: منتخب كوريا الشمالية / منتخب لبنان / منتخب قطر / منتخب السعودية.

المجموعة السادسة: منتخب اليابان / منتخب عمان / منتخب تركمانستان / منتخب أوزبكستان.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

منتخب الإمارات / منتخب البحرين، السبت 5 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب استراليا / منتخب الأردن، الأحد 6 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب تايلاند / منتخب الهند، الأحد 6 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سوريا / منتخب فلسطين، الأحد 6 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الصين / منتخب قيرغيزستان، الإثنين 7 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب الفيليبين، الإثنين 7 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ايران / منتخب اليمن، الإثنين 7 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب العراق / منتخب فيتنام، الثلاثاء 8 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب السعودية / منتخب كوريا الشمالية، الثلاثاء 8 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليابان / منتخب تركمانستان، الأربعاء 9 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوزبكستان / منتخب عمان، الأربعاء 9 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر / منتخب لبنان، الأربعاء 9 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

منتخب البحرين / منتخب تايلاند، الخميس 10 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأردن / منتخب سوريا، الخميس 10 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الهند / منتخب الإمارات، الخميس 10 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فلسطين / منتخب أستراليا، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الفيليبين / منتخب الصين، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب قيرغيزستان / منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فيتنام / منتخب ايران، السبت 12 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليمن / منتخب العراق، السبت 12 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب لبنان / منتخب السعودية، السبت 12 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوريا الشمالية / منتخب قطر، الأحد 13 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب عمان / منتخب اليابان، الأحد 13 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب تركمانستان / منتخب أوزبكستان، الأحد 13 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

منتخب الإمارات / منتخب تايلاند، الإثنين 14 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الهند / منتخب البحرين، الإثنين 14 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب استراليا / منتخب سوريا، الثلاثاء 15 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب فلسطين / منتخب الأردن، الثلاثاء 15 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب الصين، الأربعاء 16 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب قيرغيزستان / منتخب الفيليبين، الأربعاء 16 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ايران / منتخب العراق، الأربعاء 16 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فيتنام / منتخب اليمن، الأربعاء 16 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليابان / منتخب أوزبكستان، الخميس 17 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب عمان / منتخب تركمانستان، الخميس 17 يناير 2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب السعودية / منتخب قطر، الخميس 17 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لبنان / منتخب كوريا الشمالية، الخميس 17 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

المباراة الأولى: متصدر المجموعة الثانية / ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، الأحد 20 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية: وصيف المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثالثة، الأحد 20 يناير 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة: متصدر المجموعة الرابعة / ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، الأحد 20 يناير 2019، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة: متصدر المجموعة السادسة / وصيف المجموعة الخامسة، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

المباراة الخامسة: وصيف المجموعة الثانية / وصيف المجموعة السادسة، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة السادسة: متصدر المجموعة الأولى / ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة السابعة: متصدر المجموعة الثالثة / ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة، الثلاثاء 22 يناير 2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثامنة: متصدر المجموعة الخامسة / وصيف المجموعة الرابعة، الثلاثاء 22 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

المباراة الأولى، الخميس 24 يناير 2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية، الخميس 24 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة، الجمعة 25 يناير 2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة، الجمعة 25 يناير 2019، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثانية / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الأولى، الإثنين 28 يناير 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثالثة / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الرابعة، الثلاثاء 29 يناير 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباراة الدور النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة:

المباراة النهائية، الجمعة 1 فبراير 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم السجل التاريخي لمسابقة كأس أمم آسيا منذ نشأتها وحتى النسخة السابقة:

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1956 على أرض دولة هونج كونج: منتخب كوريا الجنوبية، البطل / منتخب الكيان الصهيوني، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1960 على أرض دولة كوريا الجنوبية: منتخب كوريا الجنوبية، البطل / منتخب الكيان الصهيوني، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1964 على أرض دولة الكيان الصهيوني: منتخب الكيان الصهيوني، البطل / منتخب الهند، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1968 على أرض دولة إيران: منتخب إيران، البطل / منتخب ميانمار، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1972 على أرض دولة تايلاند: منتخب إيران، البطل / منتخب كوريا الجنوبية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1976 على أرض دولة إيران: منتخب إيران، البطل / منتخب الكويت، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1980 على أرض دولة الكويت: منتخب الكويت، البطل / منتخب كوريا الجنوبية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1984 على أرض دولة سنغافورة: منتخب السعودية، البطل / منتخب الصين، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1988 على أرض دولة قطر: منتخب السعودية، البطل / منتخب كوريا الجنوبية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1992 على أرض دولة اليابان: منتخب اليابان، البطل / منتخب السعودية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 1996 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة: منتخب السعودية، البطل / منتخب الإمارات، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 2000 على أرض دولة لبنان: منتخب اليابان، البطل / منتخب السعودية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 2004 على أرض دولة الصين: منتخب اليابان، البطل / منتخب الصين، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 2007 على أرض كلاً من دولة إندونيسيا إضافة إلى دولة ماليزيا وأيضاً دولة تايلاند وأخيراً دولة تايلاند: منتخب العراق، البطل / منتخب السعودية، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 2011 على أرض دولة قطر: منتخب اليابان، البطل / منتخب أستراليا، الوصيف.

مسابقة كأس أمم آسيا عام 2015 على أرض دولة أستراليا: منتخب أستراليا، البطل / منتخب كوريا الجنوبية، الوصيف.

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