محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ ويُحقق إنجاز عالمي جديد !

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واصل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري صناعة التاريخ اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2018، وذلك سواء لنفسه على الصعيد الشخصي أو حتى لكرة القدم المصرية وأيضاً العربية.

ويأتي ذلك بعدما كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم الإثنين عن قائمة المرشحين الأولية المكونة من 30 لاعباً لنيل جائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي 2018، حيث أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن تواجد اللاعب المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الأولية، وهو الأمر الذي يُعتبر فخراً بدون أدنى شك لكي مصري أو حتى لكل عربي في العالم بأكمله.

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وعلى الرغم من أن محمد صلاح من المستبعد أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية نظراً لتفوق العديد من النجوم عليه، إلا أن تواجد المصري محمد صلاح في القائمة الأولية يُعتبر شرفاً كبيراً له في نهاية المطاف، علماً بأن محمد صلاح كان قد حل في المركز الثالث في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2017 / 2018، وهي الجائزة التي يتم منحها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وإليكم الآن القائمة الكاملة الأولية المكونة من 30 لاعباً المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي 2018:

المصري محمد صلاح، نادي ليفربول الإنجليزي.

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

البرازيلي أليسون بيكر، نادي ليفربول.

الويلزي جاريث بيل، نادي ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي كريم بنزيمة، نادي ريال مدريد.

الأوروغوياني إدينسون كافاني، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

البلجيكي تيبو كورتوا، نادي ريال مدريد.

البلجيكي إيدين هازارد، نادي تشيلسي الإنجليزي.

الفرنسي أنطوان جريزمان، نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

الأوروجوياني دييجو جودين، نادي أتلتيكو مدريد.

السنغالي ساديو ماني، نادي ليفربول.

الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نادي يوفنتوس الإيطالي.

الفرنسي هوغو لوريس، نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

السلوفيني يان أوبلاك، نادي أتلتيكو مدريد.

البرازيلي نيمار جونيور، نادي باريس سان جيرمان.

الكرواتي لوكا مودريتش، نادي ريال مدريد.

البرازيلي روبرتو فيرمينو، نادي ليفربول.

البلجيكي كيفن دي بروين، نادي مانشستر سيتي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي يوفنتوس.

الفرنسي نغولو كانتي، نادي تشيلسي.

الإنجليزي هاري كين، نادي توتنهام هوتسبير.

الإسباني إيسكو، نادي ريال مدريد.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، نادي برشلونة.

الفرنسي كيليان مبابي، نادي باريس سان جيرمان.

البرازيلي مارسيلو، نادي ريال مدريد.

الفرنسي بول بوغبا، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الكرواتي إيفان راكيتيتش، نادي برشلونة.

الإسباني سيرجيو راموس، نادي ريال مدريد.

الأوروغوياني لويس سواريز، نادي برشلونة.

الفرنسي رافاييل فاران، نادي ريال مدريد.

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