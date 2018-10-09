موعد مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية إقامة جميع مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م والتي سوف يتم تنظيمها على أرض دولة الكاميرون في صيف العام القادم 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض الكاميرون، علماً بأن جميع مباريات الجولة الرابعة من عمر التصفيات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُعتبر هي الناقل الحصري والوحيد للتصفيات سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض الكاميرون:

منتخب سوازيلاند / منتخب مصر، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليبيا / منتخب نيجيريا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر القمر / منتخب المغرب، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب السودان / منتخب الجابون، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب بنين / منتخب الجزائر، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النيجر / منتخب تونس، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب موريتانيا / منتخب أنجولا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السودان / منتخب السنغال، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كينيا / منتخب إثيوبيا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب غينيا بيساو / منتخب زامبيا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سيراليون / منتخب غانا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مدغشقر / منتخب غينيا الاستوائية، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالاوي / منتخب الكاميرون، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب بوروندي / منتخب مالي، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سيشل / منتخب جنوب أفريقيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب رواندا / منتخب غينيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أفريقيا الوسطى / منتخب كوت ديفوار، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب تنزانيا / منتخب الرأس الأخضر، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليسوتو / منتخب أوغندا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جامبيا / منتخب توجو، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب زيمبابوي / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بتسوانا / منتخب بوركينا فاسو، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ناميبيا / منتخب موزمبيق، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليبيريا / منتخب الكونغو، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: منتخب سوازيلاند، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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