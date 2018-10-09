موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية إقامة جميع مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، علماً بأن هذه المسابقة الأوروبية تشهد النور لأول مرة في تاريخ كرة القدم في الموسم الحالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، علماً بأن جميع مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي التي تُعتبر الناقل الحصري والوحيد سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب بولندا / منتخب إيطاليا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيسلندا / منتخب سويسرا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا / منتخب إنجلترا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب روسيا / منتخب تركيا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البوسنة والهرسك / منتخب أيرلندا الشمالية، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوكرانيا / منتخب جمهورية التشيك، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب ويلز، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب رومانيا / منتخب صربيا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكيان الصهيوني / منتخب ألبانيا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليتوانيا / منتخب الجبل الأسود، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إستونيا / منتخب المجر، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فنلندا / منتخب اليونان، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النرويج / منتخب بلغاريا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفينيا / منتخب قبرص، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أذربيجان / منتخب مالطا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر الفارو / منتخب كوسوفو، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيلاروسيا / منتخب مولدوفا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب سان مارينو، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كازاخستان / منتخب أندورا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أرمينيا / منتخب مقدونيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لاتفيا / منتخب جورجيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جبل طارق / منتخب ليشتنشتاين، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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