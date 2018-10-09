تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام طنطا بكأس مصر

Advertisements

يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق طنطا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وطنطا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة بيراميدز وطنطا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وطنطا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق خالد كامل هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق طنطا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أحمد توفيق.

خط الهجوم: كارلوس كينو / كارلوس إدواردو / كوستا.

وإليكم الآن ترتيب فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة بعد خوضه أول 8 مباريات:

المركز الثالث: فريق بيراميدز، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق بيراميدز حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق إنبي 1/0 فريق بيراميدز، الجولة الأولى.

فريق بيراميدز 1/1 فريق الإنتاج الحربي، الجولة الثانية.

فريق طلائع الجيش 2/1 فريق بيراميدز، الجولة الثالثة.

فريق بيراميدز 1/3 فريق الداخلية، الجولة الرابعة.

فريق سموحة 1/1 فريق بيراميدز، الجولة الخامسة.

فريق بيراميدز 1/1 فريق الجونة، الجولة السادسة.

فريق المقاولون العرب 1/0 فريق بيراميدز، الجولة السابعة.

فريق بيراميدز 3/3 فريق بتروجيت، الجولة الثامنة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق بيراميدز القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

فريق الإسماعيلي / فريق بيراميدز، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيراميدز / فريق الاتحاد السكندري، الجمعة 2 نوفمبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق المصري البورسعيدي / فريق بيراميدز، الأربعاء 7 نوفمبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيراميدز / فريق مصر المقاصة، الإثنين 12 نوفمبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وادي دجلة / فريق بيراميدز، الأربعاء 21 نوفمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النجوم / فريق بيراميدز، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة 15:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: