الأهلي يُعلن إصابة نجم جديد قبل موعد مباراة وفاق سطيف الجزائري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018 صدمة جديدة، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عن إصابة نجم جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل موعد المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك بعدما كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء عن إصابة الظهير الأيمن باسم علي، وذلك بسبب معاناته من ثقل في العضلة الخلفية مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 10 أيام تقريباً.

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وبذلك ينضم الظهير الأيمن باسم علي إلى قائمة المصابين الطويلة لفريق الأهلي، والتي سوف تؤثر بدون أدنى شك على مستوى المارد الأحمر في المباريات القادمة على كافة الأصعدة سواء المحلية أو حتى القارية.

وتضم قائمة مصابي فريق الأهلي حتى هذه اللحظة الأسماء التالية: باسم علي / أحمد فتحي / جونيور أجايي / محمد نجيب / علي معلول / وليد أزارو / ميدو جابر / مؤمن زكريا، علماً بأن معظم هذه العناصر المصابة لن تتمكن من العودة من جديد إلى الملاعب مرة أخرى إلا مع مطلع العام القادم 2019.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي على حساب ضيفه فريق وفاق سطيف بهدفين دون مقابل، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام على أرض دولة الجزائر في يوم 23 أكتوبر 2018 وذلك تحديداً على ملعب 8 يوليو في مدينة سطيف.

وقبل هذه المواجهة المنتظرة لكل عشاق النادي الأهلي، سوف يجد فريق الأهلي أمام مباراة أخرى سهلة نوعاً ما عقب فترة التوقف الدولي الحالية مباشرة، وذلك حينما يواجه نظيره فريق الترسانة ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر.

وكان فريق الأهلي قد تعرض إلى أول خسارة له في الموسم الحالي، وذلك في المباراة الماضية التي خاضها على أرضه أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة للغاية.

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