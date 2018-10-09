موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر الاربعاء 10/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترسانة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الترسانة في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والترسانة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترسانة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والترسانة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترسانة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والترسانة

موعد مباراة الأهلي والترسانة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الترسانة في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترسانة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والترسانة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والترسانة، سوف تكون مباراة الأهلي والترسانة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والترسانة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والترسانة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والترسانة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الأولى في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يُعاني كثيراً في هذه المباراة قبل تحقيق مبتغاه، فمن جهة يغيب عن صفوف المارد الأحمر العديد من العناصر الأساسية بداعي الإصابات، ومن جهة أخرى يغيب عن صفوف فريق الأهلي بعض العناصر الأساسية الأخرى نظراً لتواجدهم إما رفقة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وهو الأمر الذي سوف يجعل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي تحت ضغوطات كبيرة للغاية في هذه المباراة، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة من أجل التأهل بالرغم من اعتماد على عدد كبير من العناصر البديلة.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات بشكل أكبر على المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، أن فريق الأهلي كان قد تعرض إلى أول خسارة له في الموسم الحالي والتي جاءت في المباراة الماضية على أرضه على يد ضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام أيضاً ولكن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبقى الأمر المؤكد أن جماهير القلعة الحمراء لن تتحمل على الإطلاق فكرة إقصاء فريقهُا من دور ال32 من مسابقة كأس مصر، وخاصة وأن الهدف الرئيسي للجميع داخل جدران النادي الأهلي هو التتويج بلقب كأس مصر في نهاية المطاف.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة إلى فريق الأهلي على التتويج بلقب كأس مصر فقط لا غير، بل يطمح المارد الأحمر أيضاً إلى التتويج بكافة الألقاب التي يُصارع عليها في الموسم الحالي، والتي تتمثل بدورها في مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مسابقة كأس السوبر المصري على الصعيد المحلي.

أما على الصعيد القاري يطمح فريق الأهلي بدون أدنى شك إلى التتويج بكلاً من لقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى لقب كأس زايد للأندية الأبطال، علماً بأن فوز فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا سوف يفتح الباب أمامه من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب، وذلك حينما يُشارك في مسابقة كأس العالم للأندية إضافة إلى ضمان خوضه مباراة كأس السوبر الأفريقي مع بطل مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يغيب عن صفوف المارد الأحمر في هذه المباراة أمام فريق الترسانة قائمة كبيرة من اللاعبين، وذلك بسبب إما الاستدعاء الدولي للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية أو إما بسبب الإصابة، حيث تكونت قائمة الغائبين عن صفوف فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي:

محمد الشناوي / أيمن أشرف / مروان محسن / سعد الدين سمير / محمد نجيب / باسم علي / علي معلول / ساليف كوليبالي / صلاح محسن / وليد أزارو / أحمد فتحي / ميدو جابر / جونيور أجايي / حسام عاشور / مؤمن زكريا.

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