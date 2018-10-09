كارتيرون يستعين بشباب الأهلي لمواجهة الترسانة وغياب 10 نجوم عن المباراة

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترسانة ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الأساسية، وذلك إما بسبب الإصابة أو إما بسبب الاستدعاء الدولي لبقية اللاعبين، مما جعل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يستعين بالعديد من العناصر الشابة في هذه المباراة أمام فريق الترسانة.

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وقد جاءت قائمة الغيابات عن صفوف فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / سعد الدين سمير / علي معلول / ساليف كوليبالي / حسام عاشور / صلاح محسن / وليد أزارو / مروان محسن / جونيور أجايي.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق الترسانة فقد تكونت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: صبري رحيل / أحمد علاء / محمد عبد المنعم / محمود الجزار.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / أحمد حمودي / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / كريم نيدفيد / محمد شريف / أحمد الشيخ / ميدو جابر / ناصر ماهر / أكرم توفيق / عمار حمدي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

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