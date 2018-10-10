تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الترسانة بكأس مصر

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الترسانة ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترسانة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والترسانة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والترسانة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الترسانة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد علاء / محمد عبد المنعم / محمود الجزار / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / إسلام محارب / أحمد حمدي / مؤمن زكريا / محمد شريف / كريم نيدفيد / ميدو جابر / أحمد الشيخ / أكرم توفيق / ناصر ماهر / عمار حمدي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

أما قائمة الغيابات عن صفوف فريق الأهلي في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الترسانة، فقد جاءت على النحو التالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / علي معلول / باسم علي / محمد هاني / حسام عاشور / جونيور أجايي / صلاح محسن / وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الترسانة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود الجزار / أحمد علاء / محمد عبد المنعم / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وإليكم الآن ترتيب فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز التاسع: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

ومن جانبها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترسانة، على أن يتكون طاقمه المعاون من تامر رشاد إضافة إلى محمود رضا كحكم راية، وأيضاً سيد عبيد كحكم رابع.

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