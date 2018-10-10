إيطاليا في مباراة ودية صعبة اليوم أمام أوكرانيا..تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع

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يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب أوكرانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية استعداداً من كلا المنتخبين تحضيراً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة إيطاليا وأوكرانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا وأوكرانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ومن جانبه كان الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إيطاليا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / ماتيا بيرين / سلفاتوري سيريجو / سرانكو.

خط الدفاع: أتشيربي / بيراغي / ليوناردو بونوتشي / كيليني / كريشيتو / دامبروزيو / إيمرسون / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي / باريلا.

خط الوسط: فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / جاليارديني / جورجينيو / لورينزو بيلجريني / ماركو فيراتي / دومينيكو بيراردي / كابراري / فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / سيباستيان جوفينكو / تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب أوكرانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / كيليني / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً منتخب إيطاليا إضافة إلى منتخب أوكرانيا حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المجموعة الثالثة: المركز الأخير، منتخب إيطاليا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير، الدرجة الأولى.

المجموعة الأولى: المركز الأول، منتخب أوكرانيا، يمتلك في رصيده 6 نقاط، الدرجة الثانية.

أما الآن سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج منتخب إيطاليا حتى هذه اللحظة في عام 2018 على كافة المستويات:

منتخب الأرجنتين 0/2 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إنجلترا 1/1 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/2 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 1/3 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/1 منتخب هولندا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/1 منتخب بولندا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب إيطاليا، دوري الأمم الأوروبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع منتخب إيطاليا القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات:

منتخب بولندا / منتخب إيطاليا، الأحد 14 أكتوبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 11 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، مباراة ودية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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