موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية الخميس 11/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وبولندا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب البرتغال يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرتغال وبولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرتغال وبولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرتغال وبولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال وبولندا

موعد مباراة البرتغال وبولندا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وبولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرتغال وبولندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البرتغال وبولندا، سوف تكون مباراة البرتغال وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرتغال وبولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات البرتغال وبولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرتغال وبولندا، يدخل منتخب البرتغال غمار مباراته الثالثة في دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ولا شك أن المنتخب البرتغالي يعلم جيداً أن عودته بالنقاط الثلاث من هذه المباراة، سوف يجعله يضمن بنسبة كبيرة للغاية تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة بعدما نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الانتصار في مباراته الافتتاحية على حساب ضيفه منتخب إيطاليا بهدف وحيد دون مقابل.

وعلى الرغم من أن كامل تركيز منتخب البرتغال منصب بشكل رئيسي في الوقت الحاضر على التحضير من أجل المشاركة وأيضاً المنافسة بكل قوة على لقب كأس أمم أوروبا في نسختها القادمة عام 2020 م، إلا أن الجماهير البرتغالية سوف تكون سعيدة أيضاً في حالة نجاح منتخب بلادها في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في أول نسخة للمسابقة على مر التاريخ.

ويُدرك المنتخب البرتغالي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام مضيفه منتخب بولندا، وخاصة وأن المنتخب البولندي قد تطور بشكل ملحوظ للغاية من الناحية الفنية، مما يجعله مرشحاً أيضاً من أجل الانفراد بصدارة هذه المجموعة.

ولم تكن مشاركة منتخب البرتغال في مسابقة كأس العالم في النسخة الماضية مُرضية على الإطلاق للشارع البرتغالي، حيث تم إقصاء المنتخب البرتغالي من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الأوروغواي، وذلك في مسابقة كأس العالم التي تم تنظيمها في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا.

ومن جانبه كشف البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرتغال التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتو / روي باتريسيو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / كيفن رودريغيز / لويس نيتو / ماريو روي / بيدرو مينديس / كيبلير بيبي / روبين دياز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز / دانيلو بيريرا / فيرنانديز / بيتزي / ريناتو سانشيز / روبن نيفيز / سيرجيو اوليفيرا / ويليام كارفاليو / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: أندري سيلفا / بروما / إيدير / جونزالو جيديس / هيلدر كوستا.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برتغالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / كيفن رودريغيز / ماريو روي.

خط الوسط: برونو فيرنانديز / ويليام كارفاليو / ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو جيديس / أندري سيلفا.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب بولندا مستعداً بصورة كبيرة من أجل خوض غمار هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه منتخب البرتغال، وخاصة وأن المنتخب البولندي يرغب هو الآخر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبدوره لم يُقدم منتخب بولندا هو أيضاً ذلك المستوى المنتظر منه في النسخة الماضية في مسابقة كأس العالم والتي تم تنظيمها في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا، حيث تم إقصاء منتخب بولندا منذ الدور الأول أي دور المجموعات من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب البولندي قد بدأ مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية بتعادل ثمين للغاية خارج أرضه من أمام مضيفه منتخب إيطاليا.

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