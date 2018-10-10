موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود في كأس مصر الخميس 11/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، يستعد فريق الزمالك حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق منية سمنود في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومنية سمنود.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ومنية سمنود في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق منية سمنود في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومنية سمنود تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، سوف تكون مباراة الزمالك ومنية سمنود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك ومنية سمنود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك ومنية سمنود والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الأولى في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الزمالك سوف يكون مطالباً من طرف جماهيره بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة عريضة على حساب ضيفه المغمور فريق منية سمنود، وخاصة في ظل فارق الإمكانات الكبيرة بين كلاً من فريق الزمالك وبين نظيره فريق منية سمنود.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة إلى فريق الزمالك على مجرد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، بل إن الفارس الأبيض سوف يكون مطالباً أيضاً بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس مصر للموسم الثاني على التوالي.

وبكل تأكيد سوف يخوض فريق الزمالك هذه المباراة أمام ضيفه فريق منية سمنود بمعنويات عالية نوعاً ما، وذلك بعد فوزه بلقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب نظيره فريق الهلال السعودي في الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة تأتي في إطار ودي إلا أن فريق الزمالك كان في حاجة ماسة للفوز بها، وذلك من أجل منح جماهير القلعة البيضاء الثقة الكبيرة قبل موعد التحديات الصعبة القادمة للفارس الأبيض، علماً بأن فريق الزمالك يُنافس في الموسم الحالي على كافة الجبهات حتى هذه اللحظة بعكس ما كان عليه الحال في المواسم القليلة الماضية.

ولن يتأثر فريق الزمالك كثيراً بفترة التوقف الدولي الحالية، وخاصة وأن عدد لاعبيه الدوليين ليس بذلك العدد الذي قد يؤثر على مستوى فريق الزمالك في مباراته أمام ضيفه فريق منية سمنود، حيث يغيب عن صفوف الفارس الأبيض كلاً من: محمود عبد الرحيم جنش / محمود حمدي الونش / طارق حامد / حمدي النقاز / فرجاني ساسي / كاسونجو كابونجو.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق منية سمنود على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

إقرأ أيضاً: