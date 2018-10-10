موعد مباراة الأرجنتين والعراق الودية الخميس 11/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين والعراق، يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في البطولة الرباعية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية وخاصة عشاق منتخب الأرجنتين يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأرجنتين والعراق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والعراق.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأرجنتين والعراق، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأرجنتين والعراق في هذه المباراة الودية الدولية.

موعد مباراة الأرجنتين والعراق

موعد مباراة الأرجنتين والعراق، يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في البطولة الرباعية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة الأرجنتين والعراق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأرجنتين والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأرجنتين والعراق، سوف تكون مباراة الأرجنتين والعراق منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA سبورتس السعودية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، أما القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين والعراق تحديداً فهي قناة KSA سبورت HD1 المجانية.

آخر تحضيرات الأرجنتين والعراق والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأرجنتين والعراق، يدخل منتخب الأرجنتين غمار مباراته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب العراق، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل كتابة صفحة جديدة مع جماهيره العاشقة لكرة القدم قبل موعد مسابقة كوبا أمريكا في صيف العام القادم 2019 على أرض دولة البرازيل.

ومن جانبه كشف الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية في غياب جديد للنجم ليونيل ميسي، حيث جاءت قائمة منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو / رولي / فرانكو أرماني.

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / جيرمان / والتر / جوان / نيكولاس / آلان فرانكو / بوستوس / رينزو سارافيا.

خط الوسط: سانتياغو / ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / فرانكو فاسكيز / رودريغو دي بول / روبيرتو بيريرا / إدواردو سالفيو / فرانكو / رودريغو / ماركوس / ماكسيمليانو ميزا / بالاسيوس / كريستيان بافون.

خط الهجوم: جونزالو مارتينيز / باولو ديبالا / ماورو إيكاردي / مارتينيز / أنخيل كوريا / جيوفاني سيميوني.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أرجنتينية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام نظيره منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: آلان فرانكو / نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / نيكولاس.

خط الوسط: ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / روبيرتو بيريرا.

خط الهجوم: أنخيل كوريا / باولو ديبالا / ماورو إيكاردي.

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