ملخص مباراة الأهلي والترسانة الأربعاء 10/10/2018 في كأس مصر

Advertisements

ملخص مباراة الأهلي والترسانة، حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من محمد شريف في الدقيقة السابعة والثلاثين والدقيقة الثانية والسبعين، إضافة إلى أحمد الشيخ في الدقيقة التاسعة والثمانين، أما أهداف فريق الترسانة في المباراة فقد سجلها كلاً من هشام رجب في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى عمر طارق في الدقيقة الرابعة والستين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م، وبذلك نجح فريق الأهلي في ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود الجزار / أحمد علاء / أكرم توفيق / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الترسانة في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

عمرو محمود خليل / طارق يحيى محمد / محمد رجب السيد / أحمد هشام / عماد حلمي / محمد فوزي / هشام رجب / إبراهيم منصور / عمر طارق / رضا سيد / إيهاب فؤاد.

المدير الفني: المصري أحمد كشري.

ملخص مباراة الأهلي والترسانة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترسانة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الأهلي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب من أجل حسم المهمة مبكراً، وخاصة في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية عن صفوف المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك حاول فريق الترسانة أن يستغل الغيابات في صفوف منافسه من خلال تفجير مفاجأة مدوية في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة نجح فريق الترسانة في كتابة أول سطر من هذه المفاجأة، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة من ركلة ركنية عبر اللاعب هشام رجب الذي استغل بدوره ضعف الرقابة من جانب خط دفاع فريق الأهلي إضافة إلى عدم تركيز حارس المرمى علي لطفي.

ومن بعدها مباشرة فرض فريق الأهلي سيطرته الكاملة على الكرة في إطار سعيه لقلب الطاولة على ضيفه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المارد الأحمر لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق الترسانة في ظل التنظيم المثالي الذي ظهر به الأخير.

واستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثامنة والعشرين، وحينها سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما وجد اللاعب مؤمن زكريا نفسه في وضعية شبه انفرادية مع حارس مرمى فريق الترسانة عمرو محمود خليل، إلا أن مؤمن زكريا أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية ليُضيع على فريقه فرصة تعديل النتيجة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، استغل فريق الأهلي ثغرة في خط دفاع فريق الترسانة لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر اللاعب محمد شريف وسط فرحة كبيرة من طرف الجهاز الفني لفريق الأهلي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم محمود عاشور صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة الأهلي والترسانة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترسانة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق الترسانة الحفاظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة من أجل إما خوض الأشواط الإضافية أو خوض ركلات الترجيح.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تقدم فريق الأهلي في النتيجة، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح فريق الترسانة في تسجيل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الرابعة والستين عبر اللاعب عمر طارق إثر استغلاله غفلة من مدافعي المارد الأحمر وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي نجح مرة أخرى في تعديل النتيجة، وهذه المرة في الدقيقة الثانية والسبعين عبر اللاعب محمد شريف أيضاً الذي استغل ثغرة أخرى في خط دفاع فريق الترسانة معيداً المواجهة من جديد إلى نقطة البداية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف الانتصار، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد الشيخ بدلاً من اللاعب مؤمن زكريا.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة متجهة إلى الأشواط الإضافية، نجح فريق الأهلي في تسجيل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة التاسعة والثمانين والذي جاء عبر البديل أحمد الشيخ عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق الترسانة، لتذهب المباراة مباشرة بعد ذلك إلى نهايتها دون أي جديد على وقع فوز صعب للغاية لمصلحة فريق الأهلي الذي تأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر.

إقرأ أيضاً: