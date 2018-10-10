تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام منية سمنود في كأس مصر

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق منية سمنود ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة فريق الزمالك تواجد العديد من العناصر الأساسية بسبب الاستدعاء الدولي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة غيابات فريق الزمالك على النحو التالي: محمود عبد الرحيم جنش / محمود حمدي الونش / طارق حامد / فرجاني ساسي / حمدي النقاز / حميد أحداد.

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أما قائمة فريق الزمالك في هذه المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمود حسن / كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / أحمد مدبولى / عبد الله جمعة / محمد حسن / أيمن حفني / مصطفى فتحي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

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