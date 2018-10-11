تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام منية سمنود

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يحل فريق منية سمنود ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومنية سمنود تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ومنية سمنود منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك ومنية سمنود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق خالد حسن هو معلق المباراة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق منية سمنود، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمود حسن / كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / أحمد مدبولى / عبد الله جمعة / محمد حسن / أيمن حفني / مصطفى فتحي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق منية سمنود على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام.

خط الوسط: محمد حسن / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

وإليكم الآن ترتيب فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

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