منتخب إسبانيا في ضيافة ويلز اليوم ودياً..تعرف على تشكيل إسبانيا المتوقع

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يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة مضيفه منتخب ويلز في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على ملعب كارديف سيتي على أرض دولة ويلز، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة إسبانيا وويلز تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إسبانيا وويلز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا وويلز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا وويلز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وكان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / باو لوبيز.

خط الدفاع: خوسيه لويس غايا / ماركوس ألونسو / راؤول ألبيول / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارك بارترا / سيزار أزبيليكويتا / أوتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / رودريجو / كوكي / داني سيبايوس / تياغو ألكانتارا / ساؤول نيغويز / ماركو أسينسيو / خواكين سوسو.

خط الهجوم: رودريغو مورينو / أسباس / باكو ألكاسير / ألفارو موراتا.

ومن المتوقع أن يقوم لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام مضيفه منتخب ويلز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / كوكي / ساؤول نيغويز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج منتخب إسبانيا في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب ألمانيا 1/1 منتخب إسبانيا، مباراة ودية.

منتخب إسبانيا 1/6 منتخب الأرجنتين، مباراة ودية.

منتخب إسبانيا 1/1 منتخب سويسرا، مباراة ودية.

منتخب تونس 1/0 منتخب إسبانيا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 3/3 منتخب إسبانيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إيران 1/0 منتخب إسبانيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إسبانيا 2/2 منتخب المغرب، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إسبانيا 1/1 منتخب روسيا، وفاز منتخب روسيا بركلات الترجيح، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إنجلترا 2/1 منتخب إسبانيا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب إسبانيا 0/6 منتخب كرواتيا، دوري الأمم الأوروبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب إسبانيا القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب إسبانيا / منتخب إنجلترا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا / منتخب إسبانيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا / منتخب البوسنة والهرسك، الأحد 18 نوفمبر 2018، مباراة ودية دولية.

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