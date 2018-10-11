تعرف على تشكيل منتخب البرتغال المتوقع في مباراة اليوم أمام بولندا

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يحل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب بولندا في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وبولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة البرتغال وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وكان البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / كيفن رودريغيز / كيبلير بيبي / لويس نيتو / ماريو روي / بيدرو مينديس / روبين دياز.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / دانيلو بيريرا / فيرنانديز / بيتزي / ريناتو سانشيز / روبن نيفيز / سيرجيو اوليفيرا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: أندري سيلفا / بروما / إيدير / جونزالو جيديس / هيلدر كوستا.

ومن المتوقع أن يقوم فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / كيفن رودريغيز / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو جيديس / أندري سيلفا.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج منتخب البرتغال حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب البرتغال 1/2 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 3/0 منتخب هولندا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 2/2 منتخب تونس، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/0 منتخب البرتغال، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 0/3 منتخب الجزائر، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 3/3 منتخب إسبانيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب المغرب، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إيران 1/1 منتخب البرتغال، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأوروغواي 1/2 منتخب البرتغال، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب البرتغال 1/1 منتخب كرواتيا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب إيطاليا، دوري الأمم الأوروبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب البرتغال القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب اسكتلندا / منتخب البرتغال، الأحد 14 أكتوبر 2018، مباراة ودية دولية، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 17 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال / منتخب بولندا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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