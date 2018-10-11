منتخب فرنسا في مهمة سهلة نسبياً أمام أيسلندا اليوم..تعرف على تشكيل فرنسا المتوقع

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يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب أيسلندا في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 في مدينة جانجون على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة فرنسا وايسلندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة فرنسا وايسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وايسلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وكان الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده فرنسا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا.

خط الدفاع: لوكاس دين / لوكاس هيرنانديز / كيمبيمبي / بنجامين / مامادو ساخو / جبريل سيديبي / رافاييل فاران / كورت زوما.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / ندومبي / ستيفن نزونزي / بول بوغبا / ديميتري باييت / عثماني ديمبيلي / توماس ليمار.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو / فلوريان توفان.

ومن المتوقع أن ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام ضيفه منتخب أيسلندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / مامادو ساخو / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج منتخب فرنسا حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب فرنسا 3/2 منتخب كولومبيا، مباراة ودية.

منتخب روسيا 3/1 منتخب فرنسا، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 0/2 منتخب جمهورية إيرلندا، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 1/3 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 1/1 منتخب الولايات المتحدة الامريكية، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 1/2 منتخب أستراليا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بيرو، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الدنمارك 0/0 منتخب فرنسا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 3/4 منتخب الأرجنتين، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأوروغواي 2/0 منتخب فرنسا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بلجيكا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 2/4 منتخب كرواتيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب ألمانيا 0/0 منتخب فرنسا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب فرنسا 1/2 منتخب هولندا، دوري الأمم الأوروبية.

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