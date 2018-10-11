تعرف على تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع في مباراة اليوم أمام العراق

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يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يواجه منتخب العراق نظيره منتخب الأرجنتين ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة الأرجنتين والعراق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأرجنتين والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، كما ستكون مباراة الأرجنتين والعراق منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وكان الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي، حيث جاءت قائمة منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو / رولي / فرانكو أرماني.

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / جيرمان / والتر / جوان / نيكولاس / آلان فرانكو / بوستوس / رينزو سارافيا.

خط الوسط: سانتياغو / ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / فرانكو فاسكيز / رودريغو دي بول / روبيرتو بيريرا / إدواردو سالفيو / فرانكو / رودريغو / ماركوس / ماكسيمليانو ميزا / بالاسيوس / كريستيان بافون.

خط الهجوم: جونزالو مارتينيز / باولو ديبالا / ماورو إيكاردي / مارتينيز / أنخيل كوريا / جيوفاني سيميوني.

ومن المتوقع أن يقوم ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام نظيره منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: آلان فرانكو / نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / نيكولاس.

خط الوسط: ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / روبيرتو بيريرا.

خط الهجوم: أنخيل كوريا / باولو ديبالا / ماورو إيكاردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج منتخب الأرجنتين حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب الأرجنتين 0/2 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إسبانيا 1/6 منتخب الأرجنتين، مباراة ودية.

منتخب الأرجنتين 0/4 منتخب هايتي، مباراة ودية.

منتخب الأرجنتين 1/1 منتخب أيسلندا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأرجنتين 3/0 منتخب كرواتيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب نيجيريا 2/1 منتخب الأرجنتين، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 3/4 منتخب الأرجنتين، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأرجنتين 0/3 منتخب جواتيمالا، مباراة ودية.

منتخب كولومبيا 0/0 منتخب الأرجنتين، مباراة ودية.

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