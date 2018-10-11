موعد مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا الجمعة 12/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب سوازيلاند في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة الجماهير المصرية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وسوازيلاند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوازيلاند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وسوازيلاند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وسوازيلاند في هذه المباراة الهامة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب سوازيلاند في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم افريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وسوازيلاند تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، سوف تكون مباراة مصر وسوازيلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وسوازيلاند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات مصر وسوازيلاند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الضغط على صاحب صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة وهو المنتخب التونسي.

ولا شك أن خسارة المنتخب الوطني المصري في الجولة الأولى من عمر التصفيات خارج أرضه على يد مضيفه منتخب تونس بهدف وحيد دون مقابل، قد زاد من حجم الضغوطات نوعاً ما على أحفاد الفراعنة، وخاصة وأن صاحب المركز الأول عن كل مجموعة في التصفيات يضمن تأهله بشكل مباشر إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا، أما أصحاب المراكز الثانية سوف يتم إختيار الأفضل فيما بينهم في نهاية المطاف.

وهو الأمر الذي يجعل المنتخب الوطني المصري يرغب في تخطي هذه الحسابات المعقدة، علماً بأن ذلك لن يتحقق له بدون أدنى شك إلا في حالة تمكن من تحقيق الانتصار في جميع مبارياته المتبقية له في مشوار التصفيات.

وبكل تأكيد تغيرت وضعية المنتخب الوطني المصري كثيراً في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما أصبح المكسيكي خافيير أجيري هو المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفاً للمدير الفني السابق وهو الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل مباشرة عن الفراعنة بعد الفشل في مونديال روسيا الماضي.

وكان المنتخب الوطني المصري قد استعاد توازنهُ نوعاً ما في الجولة الماضية من عمر التصفيات تحت قيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري في أول مباراة له مع أحفاد الفراعنة، وذلك بعدما نجح في تحقيق فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه منتخب النيجر بستة أهداف دون مقابل، مما جعل المنتخب الوطني المصري يستعيد من جديد آماله في التأهل عن المركز الأول مباشرة.

ومن جانبه كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في وقت سابق عن قائمة أحفاد الفراعنة التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد عواد / محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف / محمد هاني / محمود حمدي الونش / باهر المحمدى / علي جبر / محمد حمدي / أحمد حجازي / عمرو طارق / أحمد المحمدي / علي غزال.

خط الوسط: محمد صادق / محمد محمود / طارق حامد / محمد النني / سام مرسي / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح / مروان محسن / أحمد حسن كوكا / أحمد علي / عمرو وردة.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب سوازيلاند على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / علي جبر / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

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