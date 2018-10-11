موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الجمعة 12/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة مضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب رييكا على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب الإنجليزي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة مضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب رييكا على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، سوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنجلترا وكرواتيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يدخل منتخب إنجلترا غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغفيرة بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأولى على يد ضيفه منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ولا شك أن المنتخب الإنجليزي يُدرك جيداً أن فوزه في هذه المباراة سوف تكون البداية الحقيقية له في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وخاصة وأن منتخب الأسود الثلاثة سوف يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب إسبانيا في منتصف الأسبوع المقبل في مباراة حاسمة للغاية.

ومن جهة أخرى سوف تكون هذه المباراة ذات طابع ثأري للمنتخب الإنجليزي، وخاصة وأنه قد تم إقصائه من الدور نصف النهائي في مونديال روسيا الماضي على يد منافسه في هذه المباراة، وهو المنتخب الكرواتي الذي نجح في الفوز بِوصافة مُونديال روسيا الماضي.

وبكل تأكيد سوف يجد المنتخب الإنجليزي نفسه خارج حسابات صدارة المجموعة الرابعة، وذلك في حالة تعثره إما في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب كرواتيا أو حتى في حالة تعثره في المباراة القادمة أمام مضيفه منتخب إسبانيا، مما يجعل منتخب الأسود الثلاثة مطالباً بضرورة حصد النقاط الكاملة من المباراتين.

ومن جانبه كشف الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إنجلترا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماركوس / جاك بوتلاند / أليكس / بيكفورد.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / هاري ماغواير / داني روز / لوك شو / جون ستونز / جيمس تاركوفيسكي / كيران تريبير / كايل ووكر.

خط الوسط: روس باركلي / شالوباه / إيريك داير / جوردان هندرسون / ماسون / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / داني ويلباك / ماركوس راشفورد / جيمس ماديسون / جادسون / رحيم ستيرلينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / داني روز / روس باركلي / هاري وينكس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كرواتية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كالينيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / جوسيب بيفاريتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش / أندري كراماريتش / أنتي ريبيتش.

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