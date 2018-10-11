موعد مباراة البرازيل والسعودية الودية الجمعة 12/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة البرازيل والسعودية، يستعد منتخب البرازيل لملاقاة مضيفه منتخب السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب البرازيلي وتحديداً عشاق النجم نيمار جونيور يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرازيل والسعودية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسعودية.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرازيل والسعودية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل والسعودية في هذه المباراة الودية الدولية.

موعد مباراة البرازيل والسعودية

موعد مباراة البرازيل والسعودية، يستعد منتخب البرازيل لملاقاة مضيفه منتخب السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرازيل والسعودية تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرازيل والسعودية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البرازيل والسعودية، سوف تكون مباراة البرازيل والسعودية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، كما ستكون مباراة البرازيل والسعودية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات البرازيل والسعودية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرازيل والسعودية، يدخل منتخب البرازيل غمار مباراته الودية الدولية المرتقبة أمام نظيره منتخب السعودية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التحضير بشكل مثالي استعداداً لمشاركته في مسابقة كوبا أمريكا في صيف العام القادم 2019 على أرضه ووسط جماهيره.

ومن جانبه كان البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرازيل التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / مورايس / فيليبي.

خط الدفاع: ماركينيوس / جواو ميراندا / بابلو / أليكس ساندرو / دانيلو / إيدر / فيليبي لويس / فابينيو.

خط الوسط: أرثور / كارلوس كاسيميرو / فريد / فيليبي كوتينيو / ريناتو / والاس.

خط الهجوم: نيمار جونيور / جابرييل / مالكوم / إفر / روبيرتو فيرمينو / ريتشاردسون.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برازيلية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام مضيفه منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / ماركينيوس / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فريد / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس.

إقرأ أيضاً: