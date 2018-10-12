عماد متعب يُفجر مفاجأة مدوية بخصوص مستقبله المهني !

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قام النجم المخضرم عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018، وذلك بخصوص مستقبله المهني في عالم كرة القدم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس في برنامج “تغطية خاصة” المذاع عبر شاشة قناة “أون سبورت”، أكد النجم السابق عماد متعب أنه بات يُفكر جدياً في التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم الذي اتخذه قبل مطلع الموسم الحالي مباشرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم السابق عماد متعب إلى أنه من الممكن أيضاً أن يعود لممارسة كرة القدم انطلاقاً من شهر يناير القادم ولمدة 6 شهور فقط لا غير، وخاصة في حالة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يُزيد قوائم الأندية المصرية إلى 30 لاعباً في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

كما شدد أيضاً النجم السابق عماد متعب في تصريحاته على أنه مستعد لكي يلعب الدور الثاني من عمر الموسم الحالي لأي نادي مصري بدون أي مقابل مادي على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نجم التنس العالمي وهو السويسري روجر فيدرر كان مطالباً بالاعتزال من جانب الجماهير العاشقة له حينما تقدم في العمر، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يعتزل وبات متصدراً للتصنيف العالمي وهو يبلغ من العمر 37 عاماً.

وكان النجم السابق عماد متعب قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في مطلع الموسم الحالي، وخاصة بعدما مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تجديد عقده ولو حتى لمدة موسم واحد فقط لا غير.

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