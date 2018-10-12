تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم أمام سوازيلاند

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يحل منتخب سوازيلاند ضيفاً سهلاً نوعاً ما على نظيره المنتخب الوطني المصري في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وسوازيلاند تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مصر وسوازيلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد كشف في وقت سابق عن قائمة المنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة أحفاد الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمد عواد / محمود عبد الرحيم جنش / محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني / علي جبر / أحمد حجازي / أحمد المحمدي / أيمن أشرف / باهر المحمدى / محمود حمدي الونش / عمرو طارق / علي غزال.

خط الوسط: محمد صادق / محمد محمود / طارق حامد / محمد النني / سام مرسي / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح / مروان محسن / أحمد حسن كوكا / عمرو وردة / أحمد علي.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب سوازيلاند على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / علي جبر / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / حسين الشحات / محمد صلاح / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج المنتخب الوطني المصري حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب البرتغال 1/2 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان، مباراة ودية.

منتخب الكويت 1/1 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 0/0 منتخب كولومبيا، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب الأوروغواي، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب روسيا 1/3 منتخب مصر، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب السعودية 1/2 منتخب مصر، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب مصر 0/6 منتخب النيجر، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات المنتخب الوطني المصري المتبقية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:

منتخب سوازيلاند / منتخب مصر، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الجولة الرابعة من التصفيات، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر / منتخب تونس، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الجولة الخامسة من التصفيات.

منتخب النيجر / منتخب مصر، الجمعة 22 مارس 2019، الجولة السادسة من التصفيات.

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