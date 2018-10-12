منتخب بلجيكا بقيادة هازارد في صدام قوي مع سويسرا..تعرف على تشكيل بلجيكا المتوقع

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يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة ضيفه منتخب سويسرا في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بلجيكا وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بلجيكا وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وكان الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلجيكا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / ماتز / كوين.

خط الدفاع: توبي / ديدريك بوياتا / جيسون / كريستيان كاباسيلي / براندون / فينسنت كومباني / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / تيموثي / ناصر الشاذلي / مروان فيلايني / توماس مونييه / دينيس / هانز / أكسل فيتسل.

خط الهجوم: ميتشي باتشواي / إيدين هازارد / تورجان هازارد / روميلو لوكاكو / دريس ميرتينز / ليوناردو.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب سويسرا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: توماس مونييه / مروان فيلايني / أكسل فيتسل / يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج منتخب بلجيكا حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب بلجيكا 0/4 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/0 منتخب البرتغال، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 1/4 منتخب كوستاريكا، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب بنما، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بلجيكا 2/5 منتخب تونس، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إنجلترا 0/1 منتخب بلجيكا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بلجيكا 2/3 منتخب اليابان، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب البرازيل 2/1 منتخب بلجيكا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بلجيكا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بلجيكا 0/2 منتخب إنجلترا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب اسكتلندا 4/0 منتخب بلجيكا، مباراة ودية.

منتخب أيسلندا 3/0 منتخب بلجيكا، دوري الأمم الأوروبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج منتخب بلجيكا حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب بلجيكا / منتخب هولندا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، مباراة ودية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلجيكا / منتخب أيسلندا، الخميس 15 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سويسرا / منتخب بلجيكا، الأحد 18 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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