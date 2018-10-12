تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في مباراة اليوم

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يشهد ملعب رييكا على أرض دولة كرواتيا في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب كرواتيا نظيره منتخب إنجلترا ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وكان الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إنجلترا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / ماركوس / جاك بوتلاند / أليكس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / هاري ماغواير / داني روز / لوك شو / جون ستونز / جيمس تاركوفيسكي / كيران تريبير / كايل ووكر.

خط الوسط: روس باركلي / شالوباه / إيريك داير / جوردان هندرسون / ماسون / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / داني ويلباك / ماركوس راشفورد / جيمس ماديسون / جادسون / رحيم ستيرلينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / داني روز / روس باركلي / هاري وينكس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كالينيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / جوسيب بيفاريتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش / أندري كراماريتش / أنتي ريبيتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب إنجلترا القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب إسبانيا / منتخب إنجلترا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إنجلترا / منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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