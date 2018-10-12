منتخب البرازيل في ضيافة السعودية اليوم ودياً..تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين

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يحل منتخب البرازيل ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب السعودية في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرازيل والسعودية تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة البرازيل والسعودية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة البرازيل والسعودية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل والسعودية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وكان البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرازيل التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / مورايس / فيليبي.

خط الدفاع: ماركينيوس / جواو ميراندا / دانيلو / بابلو / أليكس ساندرو / إيدر / فابينيو / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / أرثور / فريد / فيليبي كوتينيو / ريناتو / والاس.

خط الهجوم: نيمار جونيور / مالكوم / جابرييل / إفر / روبيرتو فيرمينو / ريتشاردسون.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / ماركينيوس / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فريد / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس.

ومن جانبه كان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي قد كشف عن قائمة منتخب السعودية التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس / مصطفى ملائكة / أمين البخاري / محمد اليامي.

خط الدفاع: حسين عبد الغني / سعيد المولد / ياسر الشهراني / محمد البريك / عمر هوساوي / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / علي آل بليهي.

خط الوسط: سلمان الفرج / عبدالعزيز البيشي / حسن الحبيب / عبدالله الخيبري / عبدالعزيز الجبرين / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / محمد كنو / عبدالرحمن غريب / حسين المقهوي / أيمن الخليف / هتان باهبري / يحيى الشهري.

خط الهجوم: مهند عسيري / هارون كمارا / عبدالفتاح آدم.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سعودية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام ضيفه منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج / عبدالله عطيف / محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / يحيى الشهري / مهند عسيري.

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