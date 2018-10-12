موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية السبت 13/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ألمانيا وهولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، سوف تكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ألمانيا وهولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يدخل منتخب ألمانيا غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى رفقة صاحب الصدارة حالياً وهو المنتخب الفرنسي.

ولا شك أن المنتخب الألماني يبحث عن العودة من جديد إلى المسار الصحيح، وذلك منذ الخيبة التي تعرض لها في مونديال روسيا الماضي بعدما تم إقصائه من الدور الأول أي دور المجموعات من عمر المونديال، علماً بأن منتخب ألمانيا كان من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بذلك اللقب نظراً لكونه فاز بلقب مونديال البرازيل في صيف عام 2014.

وعقب ذلك الإقصاء التاريخي من دور المجموعات من مونديال روسيا الماضي، طالب معظم الجماهير الألماني بضرورة إقالة الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني من منصبه، وذلك نظراً لكونه أحد أبرز الأسباب الرئيسية في ذلك الإقصاء بسبب سوء اختياراته الفنية في جميع المباريات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الاتحاد الألماني لكرة القدم قام بتجديد الثقة مرة أخرى في المدير الفني الألماني يواخيم لوف، وخاصة بعدما تحمل الأخير مسؤولية إقصاء منتخب ألمانيا من الدور الأول من المونديال الماضي لوحده أمام الجميع داخل الوسط الرياضي الألماني.

ويبقى الهدف الرئيسي الآن أمام المنتخب الألماني هو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى في الموسم الحالي، علماً بأن بداية مشوار المنتخب الألماني لم تكن مثالية بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه منتخب فرنسا حامل لقب مونديال روسيا الماضي.

ومن جانبه كشف الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير / تير شتيغن / كيفن تراب.

خط الدفاع: جيروم بواتينغ / ماتياس جينتر / يوناس هيكتور / ماتس هوميلس / تيلو / نيكو شولز / نيكولاس سولي.

خط الوسط: جوليان براندت / يوليان دراكسلر / ليون غوريتسكا / كاي هافرتز / جوشوا كيميتش / توني كروس / توماس مولر / سيباستيان رودي / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر / مارك أوث.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ألمانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / يوناس هيكتور.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / يوليان دراكسلر / توماس مولر / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع أفضل على الإطلاق بالنسبة إلى منتخب هولندا، وخاصة وأن منتخب الطواحين الهولندية يعيش في حالة من التغيير الكبير في صفوفه، مما جعله يفقد التوازن بشكل واضح للغاية على مدار السنوات الماضية من خلال غيابه عن أعرق المحافل الدولية.

حيث غاب منتخب هولندا أولاً عن مسابقة كأس أمم أوروبا 2016 م على أرض دولة فرنسا، ومن ثم جاءت بعدها الصدمة الكبرى من خلال غياب منتخب هولندا عن مسابقة كأس العالم التي تم إقامتها في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا.

ومن جانبه كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي عن قائمة منتخب بلاده هولندا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بي.

خط الدفاع: باتريك فان انهولت / ناثان آكي / ديلي بليند / فيرجيل فان دايك / دم / هاتي / ماتياس دي ليخت / ستيفان دي فراي / فان دي بيك.

خط الوسط: دي يونج / بروبر / دي رون / روزاريو / كيفن ستروتمان / فيلينا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: راين بابل / بيرغ / دنجوما / لوك دي يونج / ممفيس ديباي / بروميس.

ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: فان دي بيك / فيرجيل فان دايك / ستيفان دي فراي / باتريك فان انهولت.

خط الوسط: بروبر / كيفن ستروتمان / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: راين بابل / ممفيس ديباي / لوك دي يونج.

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