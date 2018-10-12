محمد صلاح يُعادل رقم أسطورة كرة القدم المصرية بعد هدفه في سوازيلاند !

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نجح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 في معادلة رقم أحد أساطير كرة القدم المصرية، وذلك بعدما سجل الهدف الرابع لمصلحة المنتخب الوطني المصري في شباك ضيفه منتخب سوازيلاند في المباراة التي تأتي في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

حيث نجح محمد صلاح في تسجيل 38 هدفاً حتى هذه اللحظة لمصلحة المنتخب الوطني المصري على المستوى الدولي، وبذلك تمكن محمد صلاح من معادلة رقم أسطورة كرة القدم المصرية وهو النجم السابق محمد أبو تريكة الذي سجل نفس عدد الأهداف طوال مشواره الدولي.

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وبناءً على ذلك بات محمد صلاح في حاجة إلى تسجيل هدف آخر لكي يتخطى الأسطورة محمد أبو تريكة ويُصبح بالتالي في المركز الثالث في لائحة الهدافين في تاريخ المنتخب الوطني المصري، وذلك خلف كلاً من حسام حسن إضافة إلى حسن الشاذلي أصحاب المراكز الأول والثاني في اللائحة.

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