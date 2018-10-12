ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا الجمعة 12/10/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء مُنتخب إنجلترا مع مضيفه منتخب كرواتيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على ملعب رييكا على أرض دولة كرواتيا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى نقطة واحدة فقط لا غير، فيما رفع منتخب كرواتيا رصيده هو الآخر إلى نقطة واحدة فقط لا غير.

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وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير / بن.

خط الوسط: إيريك داير / جوردان هندرسون / روس باركلي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوفيتش.

خط الدفاع: يدفاي / ديان لوفرين / فيدا / جوسيب بيفاريتش.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / ماتيو كوفاسيتش / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش / أندري كراماريتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة المنتخب الإنجليزي الذي أراد استغلال عدم تواجد الجماهير الكرواتية في مدرجات ملعب رييكا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء بشكل كبير للغاية على أجواء المباراة، ولعل ما ساهم في ذلك بكل تأكيد هو غياب الجماهير عن المدرجات، مما جعل المباراة تتشابه كثيراً مع المباريات الودية الدولية في ظل غياب الحافز لدى اللاعبين بالرغم من كونها مباراة رسمية ذات أهمية كبرى لكلاً من المنتخبين.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب كرواتيا في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم أندري كراماريتش كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى لها بنجاح وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب إنجلترا في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين حينما سدد اللاعب إيريك داير كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى كوفيتش تصدى للكرة وحرم المنتخب الإنجليزي من التسجيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن نتيجة التعادل لن تخدم أي منهما في نهاية المطاف في ظل تصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد المنتخب الإنجليزي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد القائد هاري كين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة لتبقى النتيجة على حالها بدون أهداف بين الطرفين.

وبعدها بست دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة منتخب إنجلترا في المباراة، وهذه المرة حينما انفرد المهاجم الشاب ماركوس راشفورد بحارس المرمى كوفيتش، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماركو بياتسا بدلاً من اللاعب إيفان بيريسيتش.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير كاد المنتخب الكرواتي يُسجل هدفاً عكس مجريات المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب أنتي ريبيتش كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى جوردان بيكفورد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

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