هل يغيب “محمد صلاح” مدة طويلة عن الملاعب بعد إصابته أمام سوازيلاند ؟!

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سيطرت حالة كبيرة من القلق اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 على كامل أرجاء الشارع المصري إضافة إلى عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والمنتخب الوطني المصري للإصابة اليوم في المباراة التي خاضها المنتخب الوطني المصري ضد ضيفه منتخب سوازيلاند في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

ويأتي ذلك بعدما سقط محمد صلاح على أرض الملعب قبل نهاية المباراة بقليل دون تدخل أي لاعب معه على الإطلاق، مما جعله يُغادر أرض الملعب مباشرة ليُكمل بعدها المنتخب الوطني المصري اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد إجراء التغييرات الثلاثة قبل ذلك الوقت.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب محمد صلاح إلى الفحوصات الطبية في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل الكشف عن مدى حجم إصابته التي تعرض لها إضافة إلى تحديد مدة غيابه عن الملاعب في الفترة القادمة.

وعقب نهاية المباراة مباشرة أجرى الكابتن هاني رمزي المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري مقابلة تلفزيونية مع قناة “أون سبورت”، وفي هذه المقابلة أكد الكابتن هاني رمزي أن إصابة محمد صلاح عبارة عن مجر إصابة عضلية فقط لا غير بناءً على التشخيص المبدئي لطبيب المنتخب المصري.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن هاني رمزي إلى أن إصابة محمد صلاح لا تبدو خطيرة على الإطلاق، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك النوع من الإصابات يحتاج إلى الراحة السلبية مما يعني احتمالية غياب محمد صلاح بنسبة كبيرة للغاية عن المباراة القادمة أمام منتخب سوازيلاند، على أن يتم الكشف بشكل نهائي عن حجم الإصابة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جانبه أنهى المنتخب الوطني المصري مباراته أمام ضيفه منتخب سوازيلاند على وقع فوز كاسح بأربعة أهداف دون مقابل، علماً بأن مباراة الجولة الرابعة من عمر التصفيات سوف تجمع بين الطرفين في يوم الثلاثاء القادم على أرض دولة سوازيلاند.

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