تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من هولندا وألمانيا في مباراة اليوم

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يشهد ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا في مساء اليوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب هولندا ضيفه منتخب ألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هولندا وألمانيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة هولندا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وكان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده هولندا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / ديلي بليند / ستيفان دي فراي / فان دي بيك / باتريك فان انهولت / ناثان آكي / دم / هاتي / ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: بروبر / كيفن ستروتمان / جورجينيو فينالدوم / دي يونج / دي رون / روزاريو / فيلينا.

خط الهجوم: راين بابل / لوك دي يونج / ممفيس ديباي / بروميس / بيرغ / دنجوما.

ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: فان دي بيك / فيرجيل فان دايك / ستيفان دي فراي / باتريك فان انهولت.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / بروبر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: راين بابل / ممفيس ديباي / لوك دي يونج.

أما على الجانب المقابل فكان الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير / تير شتيغن / كيفن تراب.

خط الدفاع: جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / يوناس هيكتور / ماتياس جينتر / تيلو / نيكو شولز / نيكولاس سولي.

خط الوسط: جوليان براندت / يوليان دراكسلر / ليون غوريتسكا / كاي هافرتز / جوشوا كيميتش / توني كروس / توماس مولر / سيباستيان رودي / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر / مارك أوث.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب هولندا إضافة إلى منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى في الدرجة الأولى حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المركز الثاني: منتخب ألمانيا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الأخير: منتخب هولندا، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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