منتخب تونس في مهمة سهلة اليوم أمام النيجر..تعرف على تشكيل تونس المتوقع

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يستعد منتخب تونس الشقيق لملاقاة ضيفه منتخب النيجر في مساء اليوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة تونس والنيجر تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تونس والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تونسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب النيجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز / صيام بن يوسف / شمس الدين الذوادي / خليل شمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / وهبي الخزري / أنيس البدري / غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج المنتخب التونسي حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب تونس 0/1 منتخب إيران، مباراة ودية.

منتخب تونس 0/1 منتخب كوستاريكا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 2/2 منتخب تونس، مباراة ودية.

منتخب تونس 2/2 منتخب تركيا، مباراة ودية.

منتخب تونس 1/0 منتخب إسبانيا، مباراة ودية.

منتخب تونس 2/1 منتخب إنجلترا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بلجيكا 2/5 منتخب تونس، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بنما 2/1 منتخب تونس، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب سوازيلاند 2/0 منتخب تونس، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب تونس القادمة على كافة المستويات الدولية:

منتخب النيجر / منتخب تونس، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر / منتخب تونس، الجمعة 16 نوفمبر 2018، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

منتخب تونس / منتخب المغرب، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، مباراة ودية.

منتخب تونس / منتخب سوازيلاند، الجمعة 22 مارس 2019، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

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