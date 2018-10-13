رسمياً: المكسيكي خافيير أجيري يتخذ قراراً هاماً بخصوص “محمد صلاح”

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اتخذ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص اللاعب محمد صلاح الذي تعرض إلى الإصابة في مساء يوم أمس الجمعة في المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني المصري وبين ضيفه منتخب سوازيلاند.

حيث قرر المكسيكي خافيير أجيري أن يستبعد اللاعب محمد صلاح من قائمة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو ما يعني تأكد غياب اللاعب عن المباراة القادمة أمام مضيفه منتخب سوازيلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بناءً على نصيحة طبيب المنتخب الوطني المصري إضافة إلى الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب حاجة محمد صلاح إلى الراحة السلبية دون المشاركة في المباريات أو حتى التدريبات حتى يتعافى من الإصابة التي لحقت به.

وكان محمد صلاح قد سقط على أرض الملعب في مساء يوم أمس الجمعة قبل نهاية المباراة بقليل أمام منتخب سوازيلاند، وذلك بسبب شعوره بشد في العضلة الضامة مما جعله يُغادر أرض الملعب مباشرة دون إكمال الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة.

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