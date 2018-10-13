الاتحاد العربي يكشف عن موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في كأس زايد

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كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 عن موعد مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الوصل الإماراتي في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

حيث أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل إخطاره بأن يوم 28 أكتوبر القادم سوف يكون موعداً لمباراة الذهاب بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الوصل الإماراتي في العاصمة المصرية القاهرة.

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كما أشار الاتحاد العربي لكرة القدم أيضاً في خطابه أن النادي الأهلي سوف يكون هو المسؤول عن تحديد الملعب الذي سوف تُقام عليه المباراة، علماً بأن فريق الأهلي سوف يخوض في يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م أمام مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري.

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