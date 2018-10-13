موعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية الاحد 14/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة مضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب الإيطالي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إيطاليا وبولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إيطاليا وبولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إيطاليا وبولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة مضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وبولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، سوف تكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إيطاليا وبولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يدخل منتخب إيطاليا غمار مباراته الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بعدما فشل في تحقيق ذلك بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات.

حيث اكتفى المنتخب الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام ضيفه منتخب بولندا، ومن ثم تعرض المنتخب الإيطالي إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب البرتغال بهدف وحيد دون مقابل.

ولا شك أن آمال المنتخب الإيطالي في إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعته من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بات أمراً صعباً للغاية، وخاصة في ظل انفراد المنتخب البرتغالي بمركز الصدارة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، أي أن المنتخب الإيطالي يحتاج إلى الفوز في المباراتين القادمتين له مع خسارة أيضاً المنتخب البرتغالي في المباراتين القادمتين.

وبعيداً عن صراع الصدارة سوف يظل الهدف الأسمى للمنتخب الإيطالي، هو عدم الهبوط من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي سوف يؤثر بدون أدنى شك أولاً على سمعة كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى تأثيره فيما بعد على تصنيف المنتخب الإيطالي سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العالمي.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لا يزال مصمماً على أن هذه المسابقة حديثة العهد ليست سوى عبارة عن تجربة مفيدة للمنتخب الإيطالي، وذلك من أجل الاستعداد لخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

ومن جانبه كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إيطاليا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / ماتيا بيرين / سلفاتوري سيريجو / سرانكو.

خط الدفاع: أتشيربي / بيراغي / ليوناردو بونوتشي / كيليني / كريشيتو / دامبروزيو / إيمرسون / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي / باريلا.

خط الوسط: فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / جاليارديني / جورجينيو / لورينزو بيلجريني / ماركو فيراتي / دومينيكو بيراردي / كابراراي / فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / سيباستيان جوفينكو / تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / كيليني.

خط الوسط: أليساندرو فلورينزي / جورجينيو / إيمرسون / ماركو فيراتي / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

إقرأ أيضاً: